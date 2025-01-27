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Титов высказался об агентских играх вокруг возможного ухода Угальде из «Спартака»

Титов высказался об агентских играх вокруг возможного ухода Угальде из «Спартака»
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Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов отреагировал на слухи о возможном интересе «ПСЖ» к форварду красно-белых Манфреду Угальде. Он считает, что активизация подобных слухов в СМИ — это работа агентов 22-летнего костариканца. Титов допустил, что Угальде может находиться в лонг-листе «ПСЖ». Однако данную информацию подогревают и преувеличивают агенты футболиста.

«Ну, это работа агентов. Понятно, что сейчас будут набивать ему цену, таковы сегодняшние реалии. Но я допускаю и интерес «ПСЖ», почему бы и нет. Опять же, интерес — это не то, что его хотят купить. Такие клубы, как «ПСЖ», они рассматривают как вариант пятым, седьмым, десятым номером… В их списках не один, два, три, а десятки футболистов, которые могут усилить команду. Поэтому Угальде, скорее всего, как один из кандидатов. И здесь уже играют агенты», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, Угальде ушёл на зимний перерыв в статусе лучшего бомбардира РПЛ. За первую часть сезона чемпионата страны он забил 15 голов.

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