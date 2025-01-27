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Гладилин: Бабича надо сохранить в «Спартаке», если стоит задача бороться за чемпионство

Гладилин: Бабича надо сохранить в «Спартаке», если стоит задача бороться за чемпионство
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слухи о возможном уходе защитника Срджана Бабича из московского клуба. Ранее СМИ сообщали, что в услугах сербского игрока всерьёз заинтересован один из клубов из Саудовской Аравии.

«Думаю, Бабич доиграет сезон в «Спартаке». Это ключевой игрок. «Спартак» не пойдёт на эту сделку. После сезона есть вариант его продать, это хороший вариант — клуб заработает денег. Сейчас будет сложно найти замену Бабичу. Если стоит задача бороться за чемпионство, его надо сохранить», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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