Егор Титов рассказал, какую позицию необходимо усилить «Спартаку» этой зимой

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов поделился мнением о работе красно-белых на трансферном рынке этой зимой. По словам Титова, «Спартаку» нужно укрепить линию обороны как минимум двумя футболистами — центральным и правым защитником.

— В любом случае в каждую большую паузу надо усиливаться. Прошли определённый этап — и видно, какая позиция проседает. Уверен, что и руководители клуба это видят. Так что надо укреплять некоторые позиции.

— Например, в защите?

— Да, и не секрет, что ищут и центрального защитника, и правого защитника. Если пройтись по позициям, то конкуренция всегда идёт на пользу. Я надеюсь, что «Спартак» возьмёт тех футболистов, которые действительно будут давать результат, и будет конкуренция с теми игроками, которые находятся сегодня в команде, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.