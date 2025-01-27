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Тренер «Сьона» Толо: то, что делает Антон Миранчук, недостаточно хорошо для меня

Тренер «Сьона» Толо: то, что делает Антон Миранчук, недостаточно хорошо для меня
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Главный тренер «Сьона» Дидье Толо после матча 20-го тура швейцарской Суперлиги с «Базелем» (1:4) поделился мнением о выступлениях российского полузащитника команды Антона Миранчука.

Швейцария — Суперлига . 20-й тур
26 января 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Базель
Базель
Окончен
4 : 1
Сьон
Сьон
0:1 Бердаеш – 20'     1:1 Шмид – 45'     2:1 Оморуйи – 54'     3:1 Мендес – 67'     4:1 Отеле – 76'    
Удаления: Аети – 90+5' / нет

«Сегодня то, что он делает, недостаточно хорошо для меня. Игрок не справляется в техническом плане или в отношении к делу? В целом. Ему нужно делать больше», — приводит слова Толо Blick.

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук появился на поле на 60-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом россиянина был московский «Локомотив», воспитанником которого он является. В текущем сезоне Миранчук провёл за клуб в швейцарской Суперлиге девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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