Матч «Зенит» — «Динамо» начался с минуты молчания в честь снятия блокады Ленинграда

Перед началом товарищеского матча между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» на поле была объявлена минута молчания в честь 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Команды играют на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. На момент написания новости в матче идёт седьмая минута, счёт не открыт — 0:0.

Отметим, что «Зенит» сегодня также сыграет с клубом «Ноа» из Армении. Матч начнётся в 17:30 мск.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. Московское «Динамо» имеет в своём активе 35 очков и располагается на четвёртой строчке.