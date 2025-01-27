«Бороться за чемпионство тяжело». Лещук — о целях «Динамо» на весеннюю часть сезона РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук считает, что бело-голубым будет сложно бороться за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ. При этом вратарь отметил, что «Динамо» должно быть в тройке призёров по итогам завершения текущей кампании.

— Интуитивно испытываете оптимизм перед весенней частью?

— Бороться за чемпионство будет тяжело. Но, я думаю, в тройке как минимум мы должны закончить сезон. А там посмотрим, как проведём сборы. Может быть, по их итогу будем готовы на большее, — приводит слова Лещука издание «Известия».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» — четвёртое (35 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.