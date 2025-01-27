Российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб.

«Казахстанская федерация футбола благодарит Станислава Саламовича и его штаб за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере! Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается», — сказано на официальном сайте Федерации футбола Казахстана

Напомним, Черчесов провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее он тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов.