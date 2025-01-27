Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана
Комментарии

Российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб.

«Казахстанская федерация футбола благодарит Станислава Саламовича и его штаб за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере! Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается», — сказано на официальном сайте Федерации футбола Казахстана

Напомним, Черчесов провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее он тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов.

Материалы по теме
«Плохо, близко к безобразию». Черчесов оценил свою работу в сборной Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android