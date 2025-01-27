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Президент «Сьона» отреагировал на критику главного тренера в адрес Антона Миранчука

Президент «Сьона» отреагировал на критику главного тренера в адрес Антона Миранчука
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Президент «Сьона» Кристиан Константин отреагировал на высказывание главного тренера клуба Дидье Толо о выступлениях российского полузащитника команды Антона Миранчука. Напомним, ранее наставник заявил, что действия футболиста недостаточно хороши для него.

«Я согласен с Дидье. Мы ждём от него большего, мы хотели бы снова увидеть того Миранчука, которого мы видели в московском «Локомотиве», — приводит слова Константина Blick.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом россиянина был московский «Локомотив», воспитанником которого он является. В текущем сезоне Миранчук провёл за клуб в швейцарской Суперлиге девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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