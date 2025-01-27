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«Крылья Советов» объявили об уходе арендованного у ЦСКА Виктора Мендеса

«Крылья Советов» объявили об уходе арендованного у ЦСКА Виктора Мендеса
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила об уходе полузащитника Виктора Мендеса. Футболист выступал за волжан на правах аренды.

«Между руководством ПФК «Крылья Советов» и футбольным клубом ЦСКА достигнута договорённость о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу. Ранее Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством «Крыльев». Наша команда продолжает готовиться к возобновлению чемпионата и сегодня приступит к тренировкам на втором сборе в Турции», — сказано в заявлении пресс-службы «Крыльев Советов».

25-летний Виктор Мендес перешёл в ЦСКА летом 2022 года. В сентябре 2024 года он был арендован «Крыльями», в составе которых сыграл 13 матчей и отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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