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Полузащитник «Ньюкасла» Альмирон вернётся в «Атланту Юнайтед» — Романо

Полузащитник «Ньюкасла» Альмирон вернётся в «Атланту Юнайтед» — Романо
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Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Парагвая Мигель Альмирон вернётся в американскую «Атланту Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Футболист перешёл в стан «сорок» из «Атланты» в 2019 году.

По информации источника, уже достигнуто устное соглашение между всеми сторонами, а также согласован контракт с игроком на 4,5 года. Сумма трансфера составит около € 11,5 млн. В ближайшее время Альмирон отправится на медицинское обследование.

Напомним, в составе «Атланты Юнайтед» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

В текущем сезоне 30-летний парагвайский футболист провёл за «сорок» 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.

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