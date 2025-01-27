Заслуженный тренер Казахстана Черепанов назвал причину ухода Черчесова из сборной

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов отреагировал на новость об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера казахстанской национальной команды.

«Для меня это неожиданная новость. Всё шло к тому, что его оставляют в сборной. Удивительно. Думаю, во многом на решение Черчесова повлияло отсутствие лимита на легионеров. Наверное, он не видит перспективы, чтобы футболисты сборной Казахстана получали хорошую практику. Сейчас команды пополняются легионерами. Не вижу другой причины, почему Черчесов ушёл. А что ещё? Он, что ли, разучился тренировать? Нет, конечно!» — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.