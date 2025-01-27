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«Херенвен» сообщил, что получил последнюю часть выплат от ЦСКА по трансферу Эджуке

«Херенвен» сообщил, что получил последнюю часть выплат от ЦСКА по трансферу Эджуке
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Пресс-служба нидерландского «Херенвена» сообщила о получении оставшихся денежных средств за трансфер нигерийского вингера Чидеры Эджуке в ЦСКА в 2020 году.

«Команда «Херенвен» получила последнюю часть отступных за Чидеру Эджуке. Эджуке был продан московскому ЦСКА в 2020 году. Оставшаяся сумма была переведена через бывшего игрока ЦСКА Виктора Давилу, который, в свою очередь, остался должен ЦСКА», — говорится в заявлении на странице клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что экс-нападающий красно-синих, ныне выступающий за мексиканскую «Америку», Виктор Давила оплатил долг в размере € 3,1 млн ЦСКА перед нидерландским «Херенвеном» за трансфер Чидеры Эджуке, который на данный момент выступает за испанскую «Севилью».

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