Отец Митая заявил, что переход Марио в «Аль-Иттихад» зависит от «Локомотива»

Лин Митай, отец защитника московского «Локомотива» Марио Митая, прокомментировал слухи о полноценном переходе своего сына в саудовский «Аль-Иттихад». По словам Митая-старшего, трансфер Марио в саудовский клуб возможен лишь по решению руководства московского «Локомотива», который владеет правами на игрока, выступающего за «Аль-Иттихад» в аренде.

«Марио после стольких игр в качестве игрока стартового состава своей команды убедил тренера и руководство команды. И, похоже, они готовы закрыть этот трансфер. Теперь всё зависит от «Локомотива»: захотят ли они закрыть эту сделку или нет», — приводит слова Митая-старшего Sport24.

В нынешнем сезоне Митай сыграл за «Аль-Иттихад» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.