«Зенит» — «Динамо» Москва: Соболев отыграл один мяч
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Счёт 2:1 в пользу москвичей.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Маричаль – 58' 0:2 Фомин – 70' 1:2 Соболев – 80' 1:3 Гладышев – 86'
На 79-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев отыграл один мяч.
Отметим, что «Зенит» сегодня также сыграет с клубом «Ноа» из Армении. Матч начнётся в 17:30 мск.
Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. Московское «Динамо» имеет в своём активе 35 очков и располагается на четвёртой строчке.
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