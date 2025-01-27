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«Зенит» — «Динамо» Москва: Соболев отыграл один мяч

«Зенит» — «Динамо» Москва: Соболев отыграл один мяч
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Счёт 2:1 в пользу москвичей.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Маричаль – 58'     0:2 Фомин – 70'     1:2 Соболев – 80'     1:3 Гладышев – 86'    

На 79-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев отыграл один мяч.

Отметим, что «Зенит» сегодня также сыграет с клубом «Ноа» из Армении. Матч начнётся в 17:30 мск.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. Московское «Динамо» имеет в своём активе 35 очков и располагается на четвёртой строчке.

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