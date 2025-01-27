Александр Соболев отличился за «Зенит» во втором товарищеском матче подряд
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев отличился за сине-бело-голубых во втором товарищеском матче подряд. Сегодня, 27 января, форвард отметился забитым голом в ворота московского «Динамо» (1:3). Ранее футболист также забил в ворота сборной Иордании (1:0).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Маричаль – 58' 0:2 Фомин – 70' 1:2 Соболев – 80' 1:3 Гладышев – 86'
Видео из телеграм-канала «Зенита»
В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.
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