Александр Соболев отличился за «Зенит» во втором товарищеском матче подряд

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отличился за сине-бело-голубых во втором товарищеском матче подряд. Сегодня, 27 января, форвард отметился забитым голом в ворота московского «Динамо» (1:3). Ранее футболист также забил в ворота сборной Иордании (1:0).

Видео из телеграм-канала «Зенита»

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.