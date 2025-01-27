«Зенит» — «Динамо» Москва: Гладышев забил третий мяч в ворота сине-бело-голубых

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Счёт 3:1 в пользу москвичей.

На 86-й минуте форвард «Динамо» Ярослав Гладышев забил третий мяч в ворота «Зенита».

Отметим, что «Зенит» сегодня также сыграет с клубом «Ноа» из Армении. Матч начнётся в 17:30 мск.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. Московское «Динамо» имеет в своём активе 35 очков и располагается на четвёртой строчке.