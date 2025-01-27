«Неадекватная оценка ситуации». Попов — об отставке Черчесова из сборной Казахстана

Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Попов отреагировал на новость об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера казахстанской национальной команды.

«Отставка Черчесова стала неожиданной. Это неадекватная оценка ситуации. Черчесова нужно было увольнять либо сразу после матчей Казахстана в Лиге наций, либо после того, как приняли нового президента Федерации футбола Казахстана. После декабрьской встречи было решено, что сотрудничество продолжается.

Когда все вышли из отпуска, поработали пару недель — и такая новость! Вообще непонятно для меня. Да, Черчесов не показал результат и, на мой взгляд, в целом не подходит этой сборной. Но человек уже полностью понял команду, на кого можно рассчитывать, как команда играет дома и на выезде. Черчесов знает, к чему команда может стремиться. То есть стратегический план у него готов. Но произошедшее вызывает недоумение», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.