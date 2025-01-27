Московское «Динамо» уверенно обыграло «Зенит» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Москвичи одержали уверенную победу со счётом 3:1.

На 58-й минуте уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль открыл счёт в матче. На 70-й минуте полузащитник москвичей Даниил Фомин удвоил преимущество своей команды, реализовав штрафной удар. На 79-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев отыграл один мяч. На 86-й минуте форвард «Динамо» Ярослав Гладышев забил третий мяч в ворота «Зенита».

Отметим, что «Зенит» сегодня также сыграет с клубом «Ноа» из Армении. Матч начнётся в 17:30 мск.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. Московское «Динамо» имеет в своём активе 35 очков и располагается на четвёртой строчке.