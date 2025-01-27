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«Априори будет усилением». Титов — об интересе «Спартака» к хавбеку «Торино» Иличу

«Априори будет усилением». Титов — об интересе «Спартака» к хавбеку «Торино» Иличу
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов объяснил, почему красно-белые проявляют интерес к сербскому полузащитнику «Торино» Ивану Иличу. По словам Титова, хавбек может стать однозначным усилением команды Деяна Станковича.

«Серб Станкович знает сербов всех, да, поэтому здесь всё объяснимо. И не секрет, что испанец, итальянец, француз к нам сегодня не поедут. А серб Илич под Станковича, своего соотечественника, почему бы и нет? К тому же футболист сильный. Человек, который играет в Италии, априори для российского чемпионата будет усилением. Но есть вопрос с травмой, которую Илич получил не так давно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Илич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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