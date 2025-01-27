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Быстров: казахи не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, они слишком ленивые

Быстров: казахи не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, они слишком ленивые
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров предположил, почему Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

«Видимо, сборная Казахстана — не команда Черчесова. Мне кажется, что казахи слишком ленивые. Они не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели. С Норвегией взяли одно очко, Холанда остановили и забыли, что такое футбол, видимо», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Черчесов провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее он тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов.

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