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Быстров считает, что работа в сборной Казахстана никак не скажется на будущем Черчесова

Быстров считает, что работа в сборной Казахстана никак не скажется на будущем Черчесова
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. Он считает, что провал в казахстанской национальной команде не скажется на дальнейшей карьере Черчесова.

«Черчесов может усилить любой клуб. Работа в сборной Казахстана никак не скажется на его будущем. Что такого? У каждого тренера бывают взлёты и падения», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Черчесов провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее он тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов.

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