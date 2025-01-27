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Булыкин: удивлён отставкой Черчесова из сборной Казахстана, он специалист высокого уровня

Булыкин: удивлён отставкой Черчесова из сборной Казахстана, он специалист высокого уровня
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал новость об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Удивлён отставкой Черчесова из сборной Казахстана. Результаты очень влияют на карьеру тренера. Но я думал, что у Казахстана идёт обновление сборной. Оказалось, что результаты очень сильно повлияли. Но я продолжаю считать Черчесова специалистом высокого уровня. Он даёт очень много командам, которые тренирует», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Черчесов провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее он тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов.

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