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«Вопросы, поднятые тренером, не решались». Созин объяснил уход Черчесова из Казахстана

«Вопросы, поднятые тренером, не решались». Созин объяснил уход Черчесова из Казахстана
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Насколько я знаю, сегодня рано утром Черчесов встретился с генсеком федерации футбола Казахстана. Ещё в конце прошлого года Черчесов выдвинул свои предложения федерации, как улучшить результаты и что нужно сделать до старта отбора к ЧМ – а он уже через пару месяцев. С тех пор ничего сделано не было. Требования и предложения Черчесова выполнить либо не смогли, либо не захотели. От этого и решили разойтись.

При этом Черчесов был готов продолжать работы, лететь на сборы и просматривать футболистов. Но в Казахстане поменялся президент Федерации футбола, там пошла большая перестройка – меняются многие люди. И вопросами сборной, которые поднял Черчесов, никто не занимался. Они не решались. Отсюда и решение, что в таком случае сторонам лучше разойтись. Достаточно частая история, когда меняется руководство», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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