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Дмитрий Булыкин: всегда жду Черчесова в РПЛ, можем увидеть его в топ-клубе

Дмитрий Булыкин: всегда жду Черчесова в РПЛ, можем увидеть его в топ-клубе
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Бывший нападающий «Динамо», «Аякса» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Я всегда жду Черчесова в РПЛ. Мне очень интересно увидеть, когда он будет работать с каким-нибудь клубом и как у него получится. У Черчесова большой опыт работы в РПЛ и сборной, есть общение с российскими и иностранными футболистами. Это тренер очень высокого уровня. Интересно, как у него получится с клубом РПЛ.

Думаю, Черчесова можем увидеть в каком-нибудь топ-клубе РПЛ. Нужно посмотреть, как выступят наши клубы в концовке чемпионата, и уже смотреть, где будет смена тренера. Черчесов будет очень востребован, если кому-то в топ-клубе РПЛ не понравится результат. Это перспективный вариант для клубов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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