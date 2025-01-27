Луис Энрике: если в Бразилии говорят о российском футболе — значит, говорят о «Зените»

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал о том, как узнал об интересе санкт-петербургского клуба, а также высказался о популярности сине-бело-голубых в Бразилии.

«Узнал от своих представителей, когда они связались со мной по этому поводу и сказали, что «Зенит» очень заинтересован в моих услугах. Скажу честно: очень этому обрадовался, потому что «Зенит» — это большой европейский клуб, за которым следят и о котором говорят в Южной Америке, Европе. В Бразилии вообще о «Зените» многие говорят. Больше того, если у нас говорят о российском футболе — значит, говорят о «Зените».

При этом я и сам, конечно, знал, что в команде много качественных игроков: и россиян, и иностранцев. А значит, это упростит процесс адаптации. В итоге решение принял незамедлительно. Конечно же, обсудив всё со своей семьёй», — приводит слова Энрике «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.