Червиченко: вполне возможно, что Черчесов найдёт себе команду в Европе

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«У нас есть много неопределившихся команд. Но подчёркиваю — у Черчесова очень хорошие результаты за пределами страны и не очень убедительные результаты внутри. Вполне возможно, что он опять найдёт себе команду где-нибудь в Европе.

В России всё, что по его расценкам, он уже перепробовал. И вряд ли из тех, кто его устраивает, согласятся взять Черчесова», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.