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Дмитрий Булыкин: не вижу ничего плохого, если Бителло останется в «Динамо»

Дмитрий Булыкин: не вижу ничего плохого, если Бителло останется в «Динамо»
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию с полузащитником бело-голубых Бителло, который не явился на зимние сборы клуба в назначенные сроки. Напомним, бразилец подключился к команде лишь вчера, 26 января.

«Если «Динамо» договорится с Бителло, а он проведёт сильную концовку чемпионата, ничего в этом плохого не вижу. Можно найти общий язык. Думаю, спортивный директор и руководство всё знают. Но если Бителло пойдёт на конфликт, от него можно не ждать хорошей игры, так ещё и атмосфера в клубе может пострадать. С ним нужно разговаривать, находить общий язык и как-то мотивировать. Допускаю, что Бителло может уйти уже зимой. Если по нему будет хорошее предложение, его отпустят», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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