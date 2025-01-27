Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первак считает, что вратарь ЦСКА Илья Помазун пригодился бы «Спартаку»

Первак считает, что вратарь ЦСКА Илья Помазун пригодился бы «Спартаку»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о возможном переходе вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в стан красно-белых. По словам Первака, Илья способен стать достойным вторым номером команды Деяна Станковича.

«Помазун очень хороший вратарь, давно уже себя зарекомендовал. Он многие годы числится в ЦСКА, но играл за «Урал». Илья — отличный вратарь! Уверен, он может стать достойным вторым номером в «Спартаке». В случае травмы или замены Максименко Помазун в «Спартаке» равноценно его заменит», — приводит слова Первака Metaratings.

Напомним, 28-летний Помазун ранее был отстранён от основного состава ЦСКА в первой части нынешнего сезона. Агент вратаря Алексей Сафонов объяснял, что игрок был отстранён из-за высказывания, в котором он допустил свой переход в московский «Спартак». Помазун является воспитанником красно-синих. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.

Материалы по теме
Семшов: уйти в «Спартак» никогда не поздно. Помазуну надо туда, где он будет 1-м номером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android