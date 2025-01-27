Первак считает, что вратарь ЦСКА Илья Помазун пригодился бы «Спартаку»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о возможном переходе вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в стан красно-белых. По словам Первака, Илья способен стать достойным вторым номером команды Деяна Станковича.

«Помазун очень хороший вратарь, давно уже себя зарекомендовал. Он многие годы числится в ЦСКА, но играл за «Урал». Илья — отличный вратарь! Уверен, он может стать достойным вторым номером в «Спартаке». В случае травмы или замены Максименко Помазун в «Спартаке» равноценно его заменит», — приводит слова Первака Metaratings.

Напомним, 28-летний Помазун ранее был отстранён от основного состава ЦСКА в первой части нынешнего сезона. Агент вратаря Алексей Сафонов объяснял, что игрок был отстранён из-за высказывания, в котором он допустил свой переход в московский «Спартак». Помазун является воспитанником красно-синих. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.