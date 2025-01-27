Российский футболист в Азии Зумакулов: в Бутане люди живут будто в каменном веке

Экс-футболист бутанского футбольного клуба «Тхимпху Сити» Алим Зумакулов рассказал о жизни в Бутане.

«Если посмотреть мои социальные сети, я очень люблю путешествовать. После пандемии ковида посетил много стран Юго-Восточной Азии. Бутан меня всегда манил, ведь это закрытая страна. Люди живут будто в каменном веке — очень многого нет. Только интернет с телевидением появились примерно 20 лет назад — цивилизация туда дошла поздно. Туда тяжело приехать туристом, ведь посетить эту страну можно только по турам, а билет на самолёт для иностранца стоит в два-три раза дороже, чем для местных. Бутанцу он обойдётся в $ 250, а туристу — в $ 500. И всё по двойному тарифу. Раньше туристический налог составлял $ 250, сейчас сделали $ 100.

Я давно хотел посетить эту страну, но просто так туда затратно слетать. Когда понял, что могу там поиграть в футбол и три месяца пожить в необычной среде, решил не отказываться. Это закрытая и нетипичная страна, которая сохранила свои традиции, но мне очень понравилась. При этом Бутан развивается и каждый второй житель страны говорит по-английски. Это второй язык в стране. Для Азии это нонсенс — мало где в регионе могут похвастаться этим», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Зумакуловым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.