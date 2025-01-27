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Караваев получил травму на сборах «Зенита», игрок пропустит около семи месяцев

Караваев получил травму на сборах «Зенита», игрок пропустит около семи месяцев
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила, что защитник команды Вячеслав Караваев получил серьёзное повреждение. Футболисту сделали операцию, до конца сезона-2024/2025 защитник на поле не появится и пропустит по меньшей мере около семи месяцев.

«Вячеслав Караваев пропустит оставшуюся часть сезона. Защитник сине-бело-голубых получил повреждение в ходе тренировочного сбора в Катаре. После медицинского обследования у Вячеслава Караваева был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, после чего игроку была сделана операция.

Ориентировочный срок восстановления составит семь месяцев. В ближайшее время футболист приступит к восстановительным процедурам под руководством медицинского штаба сине-бело-голубых в Петербурге», — сказано в заявлении пресс-службы «Зенита».

В нынешнем сезоне Караваев провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Дейсвующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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