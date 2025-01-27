Экс-врач сборной СССР: ахилл — долгая история, но у Караваева есть шансы вернуться

Бывший врач сборной СССР Зураб Орджоникидзе отреагировал на новости о серьёзной травме игрока «Зенита» Вячеслава Караваева. Накануне стало известно, что он выбыл до конца текущего сезона.

«Ахилл не фатальная, но неприятная травма. Смотря как сделают операцию. Это долгая история. Шанс вернуться в спорт есть. С другой стороны, определённый возраст. Но если сделают хорошую операцию и будет своевременная и правильная реабилитация, то всё будет нормально. Тут 50 на 50 важность операции и поэтапной реабилитации. Пусть ещё ферменты попьёт», — сказал Орджоникидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.