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Страхиня Павлович высказался о возможном уходе из «Милана»

Страхиня Павлович высказался о возможном уходе из «Милана»
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Сербский защитник «Милана» Страхиня Павлович прокомментировал победу в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2). «Россонери» сравняли счёт на 90+2-й минуте, а вырвали победу спустя ещё три минуты, а Павлович стал автором голевой передачи на победный мяч.

Италия — Серия А . 22-й тур
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 2
Парма
Парма
0:1 Канчелльери – 24'     1:1 Пулишич – 38'     1:2 Дель Прато – 80'     2:2 Рейндерс – 90+2'     3:2 Чуквезе – 90+5'    

— Это был сложный матч, но мы довольны тремя очками. Мне понравился менталитет, который мы продемонстрировали при счёте 1:2. Для меня это были сложные недели без игры, но, когда я выхожу на поле, я борюсь каждую минуту.

— Вы останетесь в «Милане»?
— Я не играл уже 10 матчей, и в СМИ ходило много слухов. Но я здесь и хочу остаться, — приводит слова Павловича Milan News.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Павловича в € 17 млн. За свою профессиональную карьеру Страхиня также успел поиграть за «Партизан», «Монако», «Серкль Брюгге» и «Базель».

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