Страхиня Павлович высказался о возможном уходе из «Милана»

Сербский защитник «Милана» Страхиня Павлович прокомментировал победу в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2). «Россонери» сравняли счёт на 90+2-й минуте, а вырвали победу спустя ещё три минуты, а Павлович стал автором голевой передачи на победный мяч.

— Это был сложный матч, но мы довольны тремя очками. Мне понравился менталитет, который мы продемонстрировали при счёте 1:2. Для меня это были сложные недели без игры, но, когда я выхожу на поле, я борюсь каждую минуту.

— Вы останетесь в «Милане»?

— Я не играл уже 10 матчей, и в СМИ ходило много слухов. Но я здесь и хочу остаться, — приводит слова Павловича Milan News.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Павловича в € 17 млн. За свою профессиональную карьеру Страхиня также успел поиграть за «Партизан», «Монако», «Серкль Брюгге» и «Базель».