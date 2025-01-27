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Российский футболист Зумакулов объяснил, почему покинул Тайвань после четырёх чемпионств

Российский футболист Зумакулов объяснил, почему покинул Тайвань после четырёх чемпионств
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Экс-футболист тайваньского «Тайнань Сити» Алим Зумакулов объяснил, почему решил сменить клубную прописку после четырёх титулов чемпиона страны.

«Ещё можно воплотить в реальность получение тайваньского гражданства, несмотря на то что я не отыграл пятый сезон на Тайване. Если бы после сезона ко мне подошли бы и адекватно объяснили, почему хотят урезать зарплату, я бы пошёл навстречу. Если посмотреть на мою карьеру, я играл в футбол не из-за любви к деньгам. Я просто люблю эту игру. Не стану отрицать, что деньги — важная часть жизни. Это инструмент, который помогает путешествовать, помогать близким и родным. Но мне в клубе сказали, что предлагают определённые условия. Если хорошо, подписываем новый контракт. Если нет, дверь там и до свидания. Всё было в такой форме.

Я посчитал, что после четырёх лет ко мне могли бы отнестись более уважительно, поэтому с этими людьми мне не по пути. С моим приходом в команду за четыре года взяли четыре трофея, хотя до этого максимальным достижением было четвёртое место в 2019 году. «Тайнань Сити» стал грандом и флагманом футбола. Я сразу понимал, что после ухода из команды просяду по деньгам, даже если перейду в другую команду из Тайваня. Но, повторюсь, я играю не из-за денег, для меня принципы важнее», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Зумакуловым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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