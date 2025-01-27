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«Больше не могу быть частью проекта». Данило выступил с заявлением об уходе из «Ювентуса»

«Больше не могу быть частью проекта». Данило выступил с заявлением об уходе из «Ювентуса»
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33-летний центральный бразильский защитник Данило выступил с заявлением о своём уходе из туринского «Ювентуса». Футболист стал игроком итальянского клуба летом 2019 года. В ближайшее время должно быть официально объявлено о расторжении контракта между сторонами.

«Я больше не могу быть частью проекта. Прошло пять с половиной лет, но для меня они кажутся целой жизнью. Нелегко расставаться с любовью, с местом, которое дало мне так много. С футболкой, которая заставляла меня испытывать прекрасные эмоции», — приводит слова Данило журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Данило принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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