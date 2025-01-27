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Червиченко: при нынешнем руководстве в «Спартаке» не скоро появится российский тренер

Червиченко: при нынешнем руководстве в «Спартаке» не скоро появится российский тренер
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что российский тренер Станислав Черчесов вряд ли возглавит красно-белых. Накануне Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

«Таких много, кто хочет выиграть титул со «Спартаком». Мостовой всё время со «Спартаком» хочет что-то выиграть. Вопрос в другом — хочет ли «Спартак» сделать это вместе с Черчесовым. И здесь находит коса на камень. У «Спартака» мы видим чёткий иностранный вектор — тренер, спортивный директор. Набирают футболистов из-за границы. С какого бока тут Черчесов? Я думаю, что при нынешнем руководстве не скоро в «Спартаке» появится кто-то из доморощенных тренеров», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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