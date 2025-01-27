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Матвей Сафонов обратится в суд после того, как приставы выставили его машину на продажу

Матвей Сафонов обратится в суд после того, как приставы выставили его машину на продажу
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Адвокат российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Андрей Крючков рассказал, что футболист обжаловал решение приставов выставить его машину на реализацию и будет обращаться в суд по этому делу. Ранее появилась информация, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала распродавать имущество Сафонова.

«У нас приставы выставили на реализацию машину, но мы их действия уже обжаловали в порядке подчинённости и на этой неделе будем в суд обращаться», — приводит слова Крючкова «Матч ТВ».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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