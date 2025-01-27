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Раджа Найнгголан арестован по подозрению в торговле наркотиками

Раджа Найнгголан арестован по подозрению в торговле наркотиками
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Известный экс-футболист сборной Бельгии, «Интера» и «Ромы» Раджа Найнгголан арестован полицией Брюсселя по подозрению в торговле наркотиками. Правоохранители задержали 36-летнего спортсмена сегодня, 27 января, информирует Corriere dello Sport со ссылкой на бельгийские СМИ. Напомним, хавбек 22 января подписал контракт с клубом «Локерен-Темзе», выступающим во втором дивизионе чемпионата Бельгии

Сообщается, что арест Найнгголана произошёл в ходе расследования организованной преступности по распространению кокаина в Бельгии. На данный момент допросы всё ещё продолжаются. Футболиста обвиняют в участии в международном обороте наркотиков. Якобы Раджа помогал ввозить кокаин из Южной Америки в Европу через порт в Бельгии.

Найнгголан выступал за итальянские «Кальяри», «Пьяченцу», миланский «Интер», римскую «Рому», СПАЛ и «Антверпен» из Бельгии. Последней командой бывшего игрока национальной команды Бельгии стал индонезийский клуб «Бхаянгкара», который он покинул минувшим летом. Найнгголан — чемпион Италии в составе миланского «Интера» и чемпион Бельгии в составе «Антверпена».

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