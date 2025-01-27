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ЦСКА объявил о начале второго зимнего сбора, армейцы отправились в Абу-Даби

ЦСКА объявил о начале второго зимнего сбора, армейцы отправились в Абу-Даби
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Пресс-служба московского ЦСКА объявила о начале второго зимнего сбора, команда Марко Николича сегодня отправилась в Абу-Даби.

«Состав игроков остаётся прежним, за исключением плановой замены двух молодых футболистов: вместо Ивана Ананьева и Амирхоссейна Риванди к основной команде присоединились игроки молодёжки Александр Вакулич и Артём Сериков. Вакулич – чемпион МФЛ сезона-2024, лучший ассистент и игрок ЮФЛ-1 сезона-2023, а Сериков – лучший бомбардир и игрок по системе «гол+пас» прошлого сезона ЮФЛ-1», — сказано в сообщении пресс-службы армейцев.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой (31 очко). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом» на выезде.

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