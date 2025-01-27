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Нигматуллин: Антон Миранчук и Захарян поехали за границу лечиться, а не играть

Нигматуллин: Антон Миранчук и Захарян поехали за границу лечиться, а не играть
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал зарубежные выступления хавбека «Сьона» Антона Миранчука и полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Что касается критики Мирачнука со стороны тренера и президента «Сьона», от любви до ненависти всего один шаг. Сначала были восторженные отзывы о нём, но потом не было никакой игры. Это нормальный процесс адаптации. Не понаслышке знаком с этой ситуацией. Если сравнивать с моей ситуацией, где мне не давали даже шанса проявить себя, то в Антона верили и верят, но он пока не оправдывает ожидания.

У него какой-то злой рок, как у Захаряна. Вместо того чтобы играть, ребята поехали за границу, чтобы сидеть и лечиться. Возможно, одному не подходит паэлья, а другому — швейцарский сыр. Видимо, у них аллергия на эти продукты в виде мышечных травм», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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