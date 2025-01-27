Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алдонин считает, что работа в Казахстане не скажется на репутации Черчесова

Алдонин считает, что работа в Казахстане не скажется на репутации Черчесова
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Я с уважением отношусь к тренерской карьере Станислава Черчесова, но такие периоды, как в Казахстане, бывают у каждого. Не думаю, что работа в этой сборной как-то отрицательно скажется на репутации Станислава Саламовича, ведь он проработал там короткое время и по-настоящему не проявил себя. Однако вряд ли можно рассматривать этот отрезок в актив. Не могу сказать наверняка, но допускаю, что он будет востребован в будущем», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Червиченко: вполне возможно, что Черчесов найдёт себе команду в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android