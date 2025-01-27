Алдонин считает, что работа в Казахстане не скажется на репутации Черчесова

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Я с уважением отношусь к тренерской карьере Станислава Черчесова, но такие периоды, как в Казахстане, бывают у каждого. Не думаю, что работа в этой сборной как-то отрицательно скажется на репутации Станислава Саламовича, ведь он проработал там короткое время и по-настоящему не проявил себя. Однако вряд ли можно рассматривать этот отрезок в актив. Не могу сказать наверняка, но допускаю, что он будет востребован в будущем», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.