Россиянин в Азии Зумакулов: после Тайваня в Бутане упал по зарплате в четыре раза

Экс-футболист тайваньского «Тайнань Сити» и бутанского «Тхимпху Сити» Алим Зумакулов рассказал о финансовых деталях выступления в азиатском футболе.

«Честно, даже не думал о зарплате, когда подписывал контракт с командой из Бутана. Я понимал, что, если буду сидеть без клуба до июля, это будет тяжело. Я ехал в Бутан не за деньгами. Я слежу за всем азиатским футболом и понимал, где и сколько платят. Если говорить о цифрах, в Бутане по зарплате я упал в четыре раза. Но моей целью не были заработки. Подкупило то, что в клуб звал порядочный человек. Он выполнил даже больше того, что обещал. Плюс я люблю путешествовать и побыл в такой специфичной стране», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Зумакуловым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.