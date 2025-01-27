В «Алании» планируют в пять раз сократить зарплатную ведомость

Владикавказская «Алания» продолжает дома готовиться к возобновлению сезона в Первой лиге. После объявления руководства о смене курса клуба с футболистами полностью рассчитались за 2024 год, но в ближайшее время расходы учредителей на содержание команды должны быть существенно сокращены.

Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией в клубе, «Алания» планирует в пять раз сократить зарплатную ведомость — с 15 млн рублей в месяц до 3 млн.

В связи с оптимизацией бюджета клуб планирует расстаться с самыми высокооплачиваемыми футболистами команды, на трансферах которых можно заработать. В первую очередь этим был вызван переход вратаря Ростислава Солдатенко в новороссийский «Черноморец».