Всего два футболиста «Алании» согласились на резкое сокращение зарплаты

Руководство «Алании» предложило футболистам команды, желающим продолжить выступления во Владикавказе после смены вектора, добровольно пойти на существенное снижение зарплаты — в среднем в три раза. Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией в клубе, только два футболиста ответили менеджменту согласием — защитники Алан Багаев и Аллон Бутаев. Остальные игроки с предложением не согласились.

По нашей информации, в прошлом году ведущие исполнители в среднем получали в «Алании» от 400 до 600 тыс. рублей в месяц.

В настоящее время «Алания» проводит сбор во Владикавказе. По словам одного из футболистов, пожелавшего остаться неизвестным, игроки находятся в полном неведении относительно своего будущего и перспектив клуба.