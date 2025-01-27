Игрок «Зенита» Нино прокомментировал поражение от московского «Динамо»

Защитник петербургского «Зенита» Нино прокомментировал поражение в товарищеском матче с московским «Динамо» (1:3).

— Очень сложная игра получилась. Поделитесь первыми впечатлениями.

— Действительно, непростая игра, мы находимся под нагрузками в этой части подготовки к возобновлению сезона. Понятно, что нам нужно работать над очень многими компонентами. Результат отодвигаем на второй план, самое главное — сделать выводы из физического состояния, в котором мы находимся. Нам нужно больше бегать, больше прессинговать. Будем продолжать работать над этим, чтобы весной вернуться в сезон в максимально хорошей форме.

— В какой момент почувствовали, что усталость стала тяжёлой?

— Каждый прекрасно знает своё тело, его возможности. Ощущать усталость в ходе игры — нормальная ситуация, особенно когда ты находишься под нагрузками. Нужно просто продолжать работать, чтобы тело адаптировалось и привыкало, чтобы его состояние было на максимальном уровне к возобновлению сезона, — приводит слова Нино пресс-служба клуба на официальном сайте.