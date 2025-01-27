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Игрок «Зенита» Нино прокомментировал поражение от московского «Динамо»

Игрок «Зенита» Нино прокомментировал поражение от московского «Динамо»
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Защитник петербургского «Зенита» Нино прокомментировал поражение в товарищеском матче с московским «Динамо» (1:3).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Маричаль – 58'     0:2 Фомин – 70'     1:2 Соболев – 80'     1:3 Гладышев – 86'    

— Очень сложная игра получилась. Поделитесь первыми впечатлениями.
— Действительно, непростая игра, мы находимся под нагрузками в этой части подготовки к возобновлению сезона. Понятно, что нам нужно работать над очень многими компонентами. Результат отодвигаем на второй план, самое главное — сделать выводы из физического состояния, в котором мы находимся. Нам нужно больше бегать, больше прессинговать. Будем продолжать работать над этим, чтобы весной вернуться в сезон в максимально хорошей форме.

— В какой момент почувствовали, что усталость стала тяжёлой?
— Каждый прекрасно знает своё тело, его возможности. Ощущать усталость в ходе игры — нормальная ситуация, особенно когда ты находишься под нагрузками. Нужно просто продолжать работать, чтобы тело адаптировалось и привыкало, чтобы его состояние было на максимальном уровне к возобновлению сезона, — приводит слова Нино пресс-служба клуба на официальном сайте.

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