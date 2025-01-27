Нигматуллин: Черчесову придётся заново завоевать авторитет после работы в Казахстане

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Уход Черчесова из сборной Казахстана не удивил. Мне кажется, никогда в тренерской карьере у Станислава Саламовича не было таких результатов, как в Казахстане. Они неприятно удивили всех, и в первую очередь работодателя. Недавно появилась информация, что Станислав Саламович будет продолжать там работать. Но, видимо, в руководстве взвесили все «за» и «против» и решили не мучить ни себя, ни других.

Черчесов не останется без работы, хотя он дорогостоящий тренер. Думаю, сейчас ему придётся заново завоевать авторитет в предстоящий период. Тренер может много выиграть, как Моуринью, но, если ты не показываешь результаты, авторитет падает. Желаю Черчесову вернуть авторитет, былые заслуги и победы», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.