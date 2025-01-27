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Россиянин в Азии: на Тайване на футбол ходит по 300 человек, а на бейсбол — по 15 тысяч

Россиянин в Азии: на Тайване на футбол ходит по 300 человек, а на бейсбол — по 15 тысяч
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Экс-футболист тайваньского «Тайнань Сити» Алим Зумакулов рассказал об отношении к футболу в Тайване. По его словам, это не самый популярный вид спорта в стране — гораздо больше зрителей ходят на бейсбол.

«Честно говоря, футбол на Тайване — не самый популярный вид спорта. К примеру, на бейсбольные матчи ходит по 15 тысяч зрителей. А мы играем матч с командой за первое место, и приходит 300-500 зрителей. О футболе мало кто знает. Он совсем непопулярен. А на улицах, когда видят, спрашивают: «Вы тренер?» Отвечаю: «Нет, футболист», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Зумакуловым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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