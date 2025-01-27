Сёмин — о Черчесове: такой тренер без дела точно не останется

Известный российский специалист Юрий Сёмин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Уход Черчесова из сборной Казахстана? От этого не застрахован ни один тренер. Случается и такое. Может ли это сказаться на его репутации? Черчесов — квалифицированный специалист, ему нечего доказывать. Такой тренер точно без дела не останется», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Об увольнении Станислава Черчесова стало известно сегодня, 27 января. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб. Напомним, российский специалист провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее Черчесов тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов.