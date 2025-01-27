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«Это ненормально». Фабио Капелло высказался о стычке между Консейсау и Калабрией

«Это ненормально». Фабио Капелло высказался о стычке между Консейсау и Калабрией
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Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло прокомментировал стычку между наставником «россонери» Сержиу Консейсау и крайним защитником клуба Давиде Калабрией после матча 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2).

Италия — Серия А . 22-й тур
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 2
Парма
Парма
0:1 Канчелльери – 24'     1:1 Пулишич – 38'     1:2 Дель Прато – 80'     2:2 Рейндерс – 90+2'     3:2 Чуквезе – 90+5'    

«Это ненормально, когда тренер так выражается в адрес одного из своих игроков на глазах у всех. Конечно, в футболе бывают споры, порой жёсткие, я первый, кто это понимает, но это должно быть внутри, в раздевалке, а не перед камерами.

В послематчевых интервью оба виновника спустили всё на тормозах, но я по-прежнему убеждён, что эта ситуация была симптомом очевидной напряжённости и, более того, свидетельствует о некоторой нервозности тренера», — приводит слова Капелло Football Italia.

После матча, всё ещё находясь на поле, Консейсау подбежал к Калабрии и начал кричать на футболиста, а также толкнул его в грудь. После этого одноклубники растащили участников конфликта в разные стороны.

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