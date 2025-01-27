Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Испании объявила о продлении контракта с Луисом де ла Фуэнте

Сборная Испании объявила о продлении контракта с Луисом де ла Фуэнте
Комментарии

Королевская испанская федерация футбола официально объявила о продлении контракта с главным тренером Луисом де ла Фуэнте. Новое соглашение со специалистом рассчитано до 2028 года.

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года после отставки Луиса Энрике, который покинул пост после поражения от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Под его руководством национальная команда стала победителем чемпионата Европы — 2024. В финале турнира испанцы обыграли Англию со счётом 2:1. Теперь на счету команды четыре трофея. Ближайшим преследователем является Германия — у неё три трофея.

Материалы по теме
«Барселона» изучает вариант с переносом майского «эль класико» за пределы Испании — SER
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android