Сборная Испании объявила о продлении контракта с Луисом де ла Фуэнте

Королевская испанская федерация футбола официально объявила о продлении контракта с главным тренером Луисом де ла Фуэнте. Новое соглашение со специалистом рассчитано до 2028 года.

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года после отставки Луиса Энрике, который покинул пост после поражения от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Под его руководством национальная команда стала победителем чемпионата Европы — 2024. В финале турнира испанцы обыграли Англию со счётом 2:1. Теперь на счету команды четыре трофея. Ближайшим преследователем является Германия — у неё три трофея.