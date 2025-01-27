Алдонин назвал закономерной критику Миранчука со стороны тренера и президента «Сьона»

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин отреагировал на слухи о том, что руководство и тренерский штаб швейцарского «Сьона» недовольны российским полузащитником Антоном Миранчуком.

«Затянувшееся трансферное окно, когда Антон Миранчук был без команды, повлияло на его игровую форму в «Сьоне». Ему приходилось вливаться в команду, которая начала чемпионат. Он пропустил очень много, поэтому находился не в лучших физических кондициях, отсюда череда травм. Но если ориентироваться на его талант и возможности, он может играть намного лучше.

Антону необходимо время для адаптации и качественной предсезонки. А когда всё происходит в спешке, всё получается не очень хорошо. Учитывая, что он всё лето был без команды и подписал контракт только осенью, Антон априори не мог показывать результативный футбол. Но если иностранец не показывает результат, закономерно оказывается под критикой», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.